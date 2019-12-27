***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu









***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale Konusu36 Aylık Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi Alımı İhalesiİhaleyi Açan TarafBalıkesir İl Sağlık Müdürlüğüİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi07/11/2019İhalenin Sonuçlandığı Tarih27/12/2019İhale Sonucuşirketimiz kazanmıştır.İhale Bedeli13.949.532,00 TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarBalıkesir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 07.11.2019 tarihinde yapılan ve 13.949.532,00 TL ile 2.en uygun teklifi verdiğimiz "36 Aylık Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi Alımı" ihalesi sonuçlanmış olup, ihaleyi Şirketimiz kazanmıştır. Yasal itiraz süreci beklenmekte olup akabinde Sözleşme imzalama aşamasına geçilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805599BIST