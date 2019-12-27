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***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu

27.12.2019 16:49
GÜNCEL HABERLER



***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
36 Aylık Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi Alımı İhalesi
İhaleyi Açan Taraf
Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
07/11/2019
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
27/12/2019
İhale Sonucu
şirketimiz kazanmıştır.
İhale Bedeli
13.949.532,00 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 07.11.2019 tarihinde yapılan ve 13.949.532,00 TL ile 2.en uygun teklifi verdiğimiz  "36 Aylık Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi Alımı" ihalesi sonuçlanmış olup, ihaleyi Şirketimiz kazanmıştır. Yasal itiraz süreci beklenmekte olup akabinde Sözleşme imzalama aşamasına geçilecektir.   




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805599


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TIRE 4,17 133.623.241 % 12,40  
ISGYO 1,52 440.760.557 % 11,76  
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Frank 6,0828 6,1195 % 1,04  
Riyal 1,5833 1,5913 % 0,44  
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Alış Satış %  
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Altın Gr. 289 289 1,11  
Cumhuriyet 1.916 1.945 12,00  
Tam 1.909 1.956 11,92  
Yarım 923 946 5,76  
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