***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu
13.01.2020 15:59
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Hatay İl Sağlık Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
30/12/2019
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
13/01/2020
İhale Sonucu
Şirketimiz kazanmıştır.
İhale Bedeli
3.777.264,00 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Hatay İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan "36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" ihalesine katıldığımızı 30.12.2019 tarihinde KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) aracılığıyla duyurduğumuz ihale sonuçlanmış olup, ihaleyi Şirketimiz kazanmıştır. Yasal itiraz süreci beklenmekte olup akabinde Sözleşme imzalama aşamasına geçilecektir. İhale bedeli 3.777.264,00 TL ‘dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812088
BIST
18:00120.354
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 1.689,85
|Açılış
|: 119.595
|
|Önceki Kapanış
|: 118.664
|
120.900
En Düşük
119.595
18:005,8730
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0039
|Açılış
|: 5,8740
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8790
|
5,8797
En Düşük
5,8517
18:006,5354
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0021
|Açılış
|: 6,5260
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|Önceki Kapanış
|: 6,5320
|
6,5432
En Düşük
6,5076
18:00292,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -2,23
|Açılış
|: 292,64
|
|Önceki Kapanış
|: 294,87
|
295,32
En Düşük
291,38
BIST En Aktif Hisseler
|HLGYO
|1,50
|100.070.601
|% 20,00
|
|RYGYO
|6,31
|114.894.807
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|YUNSA
|13,30
|148.969.935
|% 19,93
|
|RYSAS
|6,88
|140.614.267
|% 19,86
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|AYEN
|4,36
|150.008.320
|% 19,78
|
|INFO
|6,50
|26.773
|% -7,01
|
|ATAGY
|4,16
|13.888.061
|% -5,88
|
|NIBAS
|5,00
|97.833
|% -5,12
|
|ITTFH
|3,43
|156.001.321
|% -4,46
|
|AKSUE
|15,02
|15.289.909
|% -4,33
|
|THYAO
|14,83
|2.418.825.556
|% 2,99
|
|PETKM
|4,09
|1.473.665.172
|% 4,60
|
|HALKB
|6,62
|683.334.439
|% 2,32
|
|KRDMD
|2,96
|679.133.217
|% 4,23
|
|ASELS
|22,88
|523.896.526
|% 0,79
|
|PETKM
|4,09
|1.473.665.172
|% 4,60
|
|EKGYO
|1,57
|481.023.001
|% 3,29
|
|KRDMD
|2,96
|679.133.217
|% 4,23
|
|ALBRK
|1,73
|323.240.609
|% 1,76
|
|THYAO
|14,83
|2.418.825.556
|% 2,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6062
|7,6444
|% -0,57
|
|Frank
|6,0222
|6,0585
|% 0,09
|
|Riyal
|1,5606
|1,5684
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.550
|1.550
|-10,17
|
|Altın Gr.
|293
|293
|-1,81
|
|Cumhuriyet
|1.951
|1.966
|-20,00
|
|Tam
|1.934
|1.983
|-12,07
|
|Yarım
|935
|959
|-5,84
|
|Çeyrek
|469
|480
|-2,92
|
|Gümüş.Ons
|17,94
|17,99
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,02
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|B. Petrol
|64,50
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