***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Şirket Genel Bilgi Formu
01.10.2019 13:40
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 2222222.22 TRY 5,56 A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve genel kurulda oy hakkı kullanımında imtiyazı bulunmaktadır İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 37777777.78 TRY 94,44 İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789361
BIST
11:17104.115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 238,54
|Açılış
|: 103.832
|
|Önceki Kapanış
|: 103.877
|
104.370
En Düşük
103.268
11:175,7450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0205
|Açılış
|: 5,7340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7160
|
5,7514
En Düşük
5,7122
11:176,2723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0135
|Açılış
|: 6,2520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2330
|
6,2852
En Düşük
6,2474
11:17273,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,02
|Açılış
|: 273,15
|
|Önceki Kapanış
|: 272,13
|
274,29
En Düşük
271,26