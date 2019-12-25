***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Yeni İş İlişkisi
25.12.2019 15:12
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/01/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve Karlılığa Olumlu Yönde Etki Etmesi Beklenmektedir.
Açıklamalar
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü ile "36 ay süreli Entegre Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (ESBYS) Hizmet Alımı" sözleşmesi 23.968.734,00 TL bedelle 25/12/2019 tarihinde imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805143
BIST
15:54113.432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 278,30
|Açılış
|: 113.397
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|Önceki Kapanış
|: 113.153
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113.585
En Düşük
113.063
15:545,9404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
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|Açılış
|: 5,9330
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|Önceki Kapanış
|: 5,9440
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5,9512
En Düşük
5,9273
15:546,6003
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
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|Açılış
|: 6,5750
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|Önceki Kapanış
|: 6,5800
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En Düşük
6,5761
15:54286,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,66
|Açılış
|: 286,34
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|Önceki Kapanış
|: 287,00
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287,07
En Düşük
285,93
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|4,07
|13.609.018
|% 16,95
|
|INFO
|5,29
|150.339
|% 15,00
|
|QNBFL
|111,60
|1.325.957
|% 14,99
|
|SRVGY
|7,90
|2.838.901
|% 14,99
|
|QNBFB
|37,60
|71.481.537
|% 14,98
|
|ISBTR
|23.999,90
|494.998
|% -5,14
|
|IEYHO
|0,60
|73.048.694
|% -4,76
|
|EKIZ
|0,61
|17.793
|% -4,69
|
|SEKUR
|5,55
|12.539.800
|% -4,15
|
|UZERB
|2,35
|119.220
|% -4,08
|
|THYAO
|13,99
|264.223.005
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,52
|257.199.848
|% 3,23
|
|TMSN
|7,02
|208.904.545
|% 5,72
|
|ASELS
|19,59
|180.570.361
|% -0,10
|
|SISE
|5,36
|153.433.798
|% 0,94
|
|IHLAS
|0,88
|125.697.424
|% 14,29
|
|TSKB
|1,15
|139.962.287
|% 2,68
|
|IEYHO
|0,60
|73.048.694
|% -4,76
|
|IHLGM
|1,14
|99.811.679
|% -0,87
|
|ALBRK
|1,44
|119.225.646
|% -0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6714
|7,7099
|% -0,01
|
|Frank
|6,0184
|6,0546
|% -0,44
|
|Riyal
|1,5763
|1,5842
|% -0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.499
|1.500
|0,01
|
|Altın Gr.
|286
|286
|-0,80
|
|Cumhuriyet
|1.897
|1.926
|31,00
|
|Tam
|1.886
|1.933
|5,70
|
|Yarım
|912
|935
|2,76
|
|Çeyrek
|457
|468
|1,38
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|-0,01
|
|B. Petrol
|67,20
|67,20
|0,81
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