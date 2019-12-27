***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Yeni İş İlişkisi
27.12.2019 16:33
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Ankara Gülhane Egitim ve Araştırma Hastanesi
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/01/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve karlılığa olumlu yönde etki etmesi beklenmektedir.
Açıklamalar
Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile "36 Aylık Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" sözleşmesi 4.117.716,00 TL bedelle 27/12/2019 tarihinde imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805589
BIST
17:49113.691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 37,97
|Açılış
|: 114.036
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|Önceki Kapanış
|: 113.653
|
114.291
En Düşük
113.381
17:495,9599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0278
|Açılış
|: 5,9560
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|Önceki Kapanış
|: 5,9320
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5,9611
En Düşük
5,9292
17:496,6536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0609
|Açılış
|: 6,6350
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|Önceki Kapanış
|: 6,5720
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6,6536
En Düşük
6,5741
17:49289,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,00
|Açılış
|: 289,32
|
|Önceki Kapanış
|: 288,32
|
289,76
En Düşük
287,64
BIST En Aktif Hisseler
|HDFGS
|2,62
|115.584.094
|% 18,02
|
|KENT
|180,30
|15.028.675
|% 14,99
|
|GLBMD
|2,12
|970.769
|% 14,59
|
|TIRE
|4,17
|133.623.241
|% 12,40
|
|ISGYO
|1,52
|440.760.557
|% 11,76
|
|FMIZP
|45,50
|37.125.223
|% -15,11
|
|SMART
|9,78
|195.673.121
|% -13,83
|
|QNBFB
|37,60
|84.947.364
|% -13,04
|
|EGCYO
|0,38
|158.648
|% -9,52
|
|KFEIN
|11,29
|65.305.592
|% -6,23
|
|ALBRK
|1,55
|1.048.023.713
|% 7,64
|
|ISFIN
|3,92
|767.986.497
|% -0,76
|
|THYAO
|13,95
|503.713.665
|% -0,07
|
|ISGYO
|1,52
|440.760.557
|% 11,76
|
|TKFEN
|19,22
|322.984.305
|% 1,16
|
|ALBRK
|1,55
|1.048.023.713
|% 7,64
|
|ISGYO
|1,52
|440.760.557
|% 11,76
|
|ISFIN
|3,92
|767.986.497
|% -0,76
|
|IHLAS
|0,88
|121.830.469
|% 3,53
|
|TSKB
|1,17
|127.536.133
|% 1,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7847
|7,8237
|% 1,21
|
|Frank
|6,0828
|6,1195
|% 1,04
|
|Riyal
|1,5833
|1,5913
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.510
|1.510
|-1,59
|
|Altın Gr.
|289
|289
|1,11
|
|Cumhuriyet
|1.916
|1.945
|12,00
|
|Tam
|1.909
|1.956
|11,92
|
|Yarım
|923
|946
|5,76
|
|Çeyrek
|463
|473
|2,88
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,90
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|0,01
|
|B. Petrol
|67,78
|67,78
|-0,13
|
Seans Raporu
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17:59TIRE
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 71, 97 artarak (% 0.05 ) 137, 778
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17:56XU100
Endeks 113, 748 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 7, 678.00 milyon TL de