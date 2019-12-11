***FONET*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.12.2019 09:18
***FONET*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Caravan Capital Management LLC tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802954
BIST
10:17107.977
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -34,16
|Açılış
|: 108.031
|
|Önceki Kapanış
|: 108.011
|
108.184
En Düşük
107.683
10:175,8127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0069
|Açılış
|: 5,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8127
En Düşük
5,7958
10:176,4460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0018
|Açılış
|: 6,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4220
|
6,4464
En Düşük
6,4280
10:17273,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,10
|Açılış
|: 273,21
|
|Önceki Kapanış
|: 273,43
|
273,54
En Düşük
272,72
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|3,56
|12.948.472
|% 11,60
|
|RYGYO
|4,67
|9.268.322
|% 11,19
|
|SUMAS
|11,11
|22.942
|% 10,00
|
|KPHOL
|2,54
|1.519
|% 9,01
|
|BALAT
|0,49
|98.000
|% 8,89
|
|SMART
|6,84
|1.431.065
|% -20,00
|
|INFO
|3,91
|391
|% -15,00
|
|FORMT
|4,40
|8.870
|% -14,89
|
|HURGZ
|1,15
|1.462.157
|% -10,16
|
|DIRIT
|0,94
|5.352
|% -9,62
|
|THYAO
|13,72
|76.183.589
|% 0,07
|
|ISFIN
|3,12
|57.185.935
|% -0,32
|
|PETKM
|3,55
|55.032.646
|% -0,28
|
|PAPIL
|8,16
|38.902.027
|% 7,51
|
|GARAN
|10,34
|36.400.371
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,51
|29.365.174
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,12
|57.185.935
|% -0,32
|
|PETKM
|3,55
|55.032.646
|% -0,28
|
|ZOREN
|1,59
|22.453.843
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,40
|18.684.635
|% 2,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5917
|7,6297
|% -0,57
|
|Frank
|5,8632
|5,8985
|% -0,21
|
|Riyal
|1,5421
|1,5498
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.464
|1.465
|-0,07
|
|Altın Gr.
|273
|273
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|1.817
|1.844
|5,00
|
|Tam
|1.807
|1.853
|5,13
|
|Yarım
|874
|896
|2,48
|
|Çeyrek
|438
|448
|1,24
|
|Gümüş.Ons
|16,63
|16,65
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,10
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,95
|63,95
|-0,39
|