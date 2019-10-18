***FORMT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
18.10.2019 09:20
***FORMT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FORMT.E (%25,66149 İç kaynaklardan bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 4,218 (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793866
BIST
11:3198.335
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Düşük
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