GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***FORMT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

01.10.2019 18:11
GÜNCEL HABERLER

***FORMT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

İlgili Şirketler [FORMT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5 inci ve 6 ncı maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Formet Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret A.Ş (FORMT) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle FORMT payında 02/10/2019 tarihinden itibaren 3 ay süreyle Açığa Satış ve Kredili İşlemler Yasağı ile Brüt Takas önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirin uygulanacağı son tarih 31/12/2019'dur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789470


BIST




BIST USD EURO ALTIN
11:10104.219
Değişim :  0,33% |  342,59
Açılış :  103.832  
Önceki Kapanış :  103.877  
En Yüksek
104.370 En Düşük
103.268
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru