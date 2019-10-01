***FORMT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***FORMT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [FORMT]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5 inci ve 6 ncı maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Formet Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret A.Ş (FORMT) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle FORMT payında 02/10/2019 tarihinden itibaren 3 ay süreyle Açığa Satış ve Kredili İşlemler Yasağı ile Brüt Takas önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Tedbirin uygulanacağı son tarih 31/12/2019'dur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789470BIST