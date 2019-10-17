***FORMT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
17.10.2019 16:51
***FORMT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler FORMT
18.10.2019 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
FORMET CELIK KAPI SANAYI FORMT 25,66149 Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793774
BIST
18:0594.896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 759,01
|Açılış
|: 94.134
|
|Önceki Kapanış
|: 94.137
|
95.090
En Düşük
93.032
18:055,8674
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0169
|Açılış
|: 5,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8970
|
5,8999
En Düşük
5,8505
18:056,5366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0175
|Açılış
|: 6,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5100
|
6,5678
En Düşük
6,5147
18:05282,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,14
|Açılış
|: 282,06
|
|Önceki Kapanış
|: 281,92
|
282,99
En Düşük
280,44