***FORMT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***FORMT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler FORMT13.12.2019 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaFORMET CELIK KAPI SANAYI FORMT 0,0137953 0,011726http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803210BIST