***FORMT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
12.12.2019 17:01
***FORMT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler FORMT
13.12.2019 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
FORMET CELIK KAPI SANAYI FORMT 0,0137953 0,011726
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803210
BIST
18:00110.093
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 2.171,12
|Açılış
|: 108.556
|
|Önceki Kapanış
|: 107.922
|
110.107
En Düşük
108.556
18:005,7730
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0269
|Açılış
|: 5,7770
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8110
|
5,8113
En Düşük
5,7628
18:006,4262
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0359
|Açılış
|: 6,4310
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4410
|
6,4798
En Düşük
6,4144
18:00272,30
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -2,80
|Açılış
|: 272,30
|
|Önceki Kapanış
|: 275,10
|
276,33
En Düşük
272,11
BIST En Aktif Hisseler
|TIRE
|2,96
|246.988.311
|% 19,84
|
|DGGYO
|4,90
|65.714.364
|% 19,80
|
|DOAS
|11,17
|207.439.311
|% 17,46
|
|MTRYO
|3,68
|6.127.670
|% 15,00
|
|EUKYO
|1,70
|17.141.977
|% 14,86
|
|FORMT
|3,74
|189.240
|% -15,00
|
|AVGYO
|1,41
|40.247.161
|% -13,50
|
|MAALT
|52,75
|23.683.236
|% -13,03
|
|HURGZ
|1,07
|4.999.488
|% -11,57
|
|OLMIP
|7,10
|546.076
|% -10,35
|
|THYAO
|14,05
|1.766.319.783
|% 3,38
|
|ASELS
|19,54
|673.246.163
|% 2,14
|
|PETKM
|3,63
|617.398.969
|% 1,11
|
|GARAN
|10,58
|561.058.086
|% 2,42
|
|EKGYO
|1,51
|374.962.213
|% 2,03
|
|EKGYO
|1,51
|374.962.213
|% 2,03
|
|YGYO
|0,54
|95.220.824
|% 0,00
|
|PETKM
|3,63
|617.398.969
|% 1,11
|
|YYAPI
|0,54
|74.018.583
|% 1,89
|
|THYAO
|14,05
|1.766.319.783
|% 3,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5589
|7,5968
|% -1,02
|
|Frank
|5,8278
|5,8629
|% -0,88
|
|Riyal
|1,5332
|1,5409
|% -0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.472
|1.472
|-3,51
|
|Altın Gr.
|275
|275
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|1.817
|1.845
|1,00
|
|Tam
|1.817
|1.863
|8,78
|
|Yarım
|878
|901
|4,24
|
|Çeyrek
|441
|451
|2,12
|
|Gümüş.Ons
|16,84
|16,87
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,15
|0,00
|
|B. Petrol
|64,70
|64,70
|0,98
|