***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 60.479.940,50.-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 300.000.000,00.-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak suretiyle, 15.520.059,50 -TL'sigeçmiş yıllar karlarından karşılanmak suretiyle bedelsiz olarak artırılarak 76.000.000.00-TL'yeçıkarılması ile ilgili işlemler tamamlanmış olup,Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 15.10.2019 tarihinde tescil edilmiştir.Bu çerçevede tadil edilen esas sözleşmenin sermaye ilgili 6.maddesi ekte sunulmaktadır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793349BIST