***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
15.10.2019 17:35
***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 60.479.940,50.-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 300.000.000,00.-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak suretiyle, 15.520.059,50 -TL'si
geçmiş yıllar karlarından karşılanmak suretiyle bedelsiz olarak artırılarak 76.000.000.00-TL'ye
çıkarılması ile ilgili işlemler tamamlanmış olup,Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 15.10.2019 tarihinde tescil edilmiştir.
Bu çerçevede tadil edilen esas sözleşmenin sermaye ilgili 6.maddesi ekte sunulmaktadır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793349
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