***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.982.000 -205.970 5.459.123 9.624.752 25.859.905 25.859.905Transferler864.818 8.759.934 -9.624.752Dönem Karı (Zararı)2.639.818 2.639.818 2.639.818Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-120.414 -120.414 -120.414Sermaye Arttırımı6.297.983 39.866.232 46.164.215 46.164.215Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-4.973.869 4.973.869 -4.973.869 -4.973.869 -4.973.869Dönem Sonu Bakiyeler17.279.983 -4.973.869 39.866.232 -326.384 5.838.687 9.245.188 2.639.818 69.569.655 69.569.655Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.479.941 -654.375 864.818 8.906.193 8.056.567 77.653.144 77.653.144Transferler-15.520.059 -8.056.567 -23.576.626 -23.576.626Dönem Karı (Zararı)8.056.567 -2.178.446 5.878.121 5.878.121Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-59.252 -59.252 -59.252Sermaye Arttırımı15.520.059 55.181 15.575.240 15.575.240Kar Payları-1.103.625 -1.103.625 -1.103.625Dönem Sonu Bakiyeler76.000.000 -713.627 919.999 339.076 -2.178.446 74.367.002 74.367.002Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI27.296.851 -27.854.274Dönem Karı (Zararı)-2.178.446 2.639.818Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler10.155.587 9.830.889Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.226.330 2.038.990Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.266.110 -65.659Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.266.110 -65.659Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler186.553 -16.180Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler186.553 -16.180Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler6.066.019 7.897.468Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler6.066.019 7.897.468Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-584.569 150.029Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.856 -173.759Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-4.856 -173.759İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler19.319.710 -40.324.981Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler47.157.063 -38.726.684İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.300.520 -3.233.402İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)44.856.543 -35.493.282Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-15.662.715 7.786.401İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3.123.919 8.391.223İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-18.786.634 -604.822Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-5.075.170 -13.268.945Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-720.149 4.491.645Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.659.633 3.273.604İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-2.659.633 3.273.604Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-200.232 -498.304Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.501.033 -136.158İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)891.177 -136.158İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-6.392.210 0Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)1.316.095 -1.748.101İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler665.484 -1.498.439Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)665.484 -1.498.439Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları27.296.851 -27.854.274YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.611.948 -4.263.583Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri129.800 564.507Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri129.800 564.507Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.741.748 -4.828.090Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-14.823.926 34.301.820Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -4.973.869İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.973.869İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 46.164.215Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri46.164.215Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-8.818.037 1.159.460Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-8.818.037 1.159.460Ödenen Faiz-6.005.889 -7.897.468Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-150.518YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.860.977 2.183.963NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.860.977 2.183.963DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.522.566 5.037.075DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16.383.543 7.221.038Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 16.383.543 6.522.566Ticari Alacaklar55.133.703 103.556.876İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 3.236.351 5.536.871İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 51.897.352 98.020.005Diğer Alacaklar22.285.890 6.623.175İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 3.085.231 6.209.150İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 19.200.659 414.025Stoklar7 24.454.650 19.379.480Peşin Ödenmiş Giderler8 9.269.204 8.549.055Diğer Dönen Varlıklar15 131.700 470.061ARA TOPLAM127.658.690 145.101.213TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR127.658.690 145.101.213DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 1.400.000 1.400.000Maddi Duran Varlıklar11 8.479.913 6.842.786Kullanım Hakkı Varlıkları10 6.019.297Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 2.906.362 4.139.374Peşin Ödenmiş Giderler8 4.810 1.855.761Ertelenmiş Vergi Varlığı25 3.701.181 2.848.022TOPLAM DURAN VARLIKLAR22.511.563 17.085.943TOPLAM VARLIKLAR150.170.253 162.187.156KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 35.330.448 44.571.591Ticari Borçlar21.529.998 23.258.369İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 21.529.998 23.258.369Diğer Borçlar948.395 227.415İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 891.177İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 57.218 227.415Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 3.760.151 2.444.056Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 74.418 110.912Kısa Vadeli Karşılıklar2.437.656 1.809.232Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 1.139.465 686.131Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 1.298.191 1.123.101ARA TOPLAM64.081.066 72.421.575TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER64.081.066 72.421.575UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 10.947.178 10.463.942Ticari Borçlar5 931.262Uzun Vadeli Karşılıklar523.129 717.233Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 523.129 717.233Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 251.878TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.722.185 12.112.437TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER75.803.251 84.534.012ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar74.367.002 77.653.144Ödenmiş Sermaye16 76.000.000 60.479.941Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-713.627 -654.375Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 919.999 864.818Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları339.076 8.906.193Net Dönem Karı veya Zararı-2.178.446 8.056.567TOPLAM ÖZKAYNAKLAR74.367.002 77.653.144TOPLAM KAYNAKLAR150.170.253 162.187.156Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 50.295.793 73.458.763 20.768.607 24.152.683Satışların Maliyeti17 -34.951.015 -50.715.027 -14.946.332 -16.410.609TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)15.344.778 22.743.736 5.822.275 7.742.074BRÜT KAR (ZARAR)15.344.778 22.743.736 5.822.275 7.742.074Genel Yönetim Giderleri18 -6.143.341 -8.595.223 -1.478.198 -3.068.114Pazarlama Giderleri18 -2.219.690 -1.369.841 -362.817 -526.048Araştırma ve Geliştirme Giderleri18 -519.541 -194.769Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 2.378.789 8.056.876 1.089.322 296.751Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -1.992.782 -2.128.591 -786.239 5.607.516ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.848.213 18.706.957 4.089.574 10.052.179Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 4.856 191.737Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -17.979TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri24 -1.322.758 -540.330FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.530.311 18.880.715 3.549.244 10.052.179Finansman Gelirleri21 668.817 1.381.844 180.141 1.095.914Finansman Giderleri22 -2.688.597 2.789.847 82.407 1.268.139Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri510.151 -150.029 220.365 -282.413Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -74.418 -207.767 -74.418 528.412Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 584.569 57.738 294.783 -810.825SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-2.178.446 2.639.818 302.772 985.726DÖNEM KARI (ZARARI)-2.178.446 2.639.818 302.772 985.726Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-2.178.446 2.639.818 302.772 985.726Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç -0,03000000 0,15000000 0,00400000 0,05000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar59.252 -120.414 35.255 -54.258Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)75.964 -150.518 45.199 -67.822Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-16.712 30.104 -9.944 13.564Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-16.712 30.104 -9.944 13.564Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)59.252 -120.414 35.255 -54.258TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.119.194 2.519.404 338.027 931.468Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-2.119.194 2.519.404 338.027 931.468http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794915BIST