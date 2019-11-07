***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
07.11.2019 13:53
***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 no.lu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 5. fıkrası uyarınca payları ilk defa halka arz edilen ortaklığın, paylarının borsada işlem görmeye başlamasından sonraki iki yıl boyunca finansal tablolarının kamuya açıklanmasını müteakip on iş günü içerisinde, halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların gerçekleşip gerçekleşmediği, gerçekleşmediyse nedeni hakkında değerlendirmeleri içeren bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporun ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlaması zorunluğu çevçevesinde, hazırlanan raporumuz ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797164
BIST
14:32102.753
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 1.609,08
|Açılış
|: 101.812
|
|Önceki Kapanış
|: 101.144
|
102.817
En Düşük
101.812
14:325,7424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0069
|Açılış
|: 5,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7600
|
5,7642
En Düşük
5,7357
14:326,3721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0064
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3800
|
6,3858
En Düşük
6,3550
14:32273,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -1,87
|Açılış
|: 273,80
|
|Önceki Kapanış
|: 275,66
|
276,43
En Düşük
273,38
BIST En Aktif Hisseler
|YESIL
|15,00
|14.448.669
|% 20,00
|
|CMENT
|13,23
|8.483.119
|% 13,46
|
|KLNMA
|64,30
|96.389.616
|% 12,81
|
|TGSAS
|3,46
|18.728.769
|% 9,15
|
|SRVGY
|6,11
|1.748.795
|% 8,14
|
|KLMSN
|16,10
|42.317.715
|% -10,56
|
|ODAS
|1,57
|99.129.897
|% -10,29
|
|EGCYH
|0,10
|51.611
|% -9,09
|
|ERBOS
|21,76
|14.000.931
|% -8,57
|
|DOBUR
|3,85
|12.358.879
|% -7,45
|
|THYAO
|12,33
|1.178.221.615
|% 3,27
|
|PETKM
|3,63
|351.398.791
|% 2,25
|
|GARAN
|9,67
|272.423.959
|% 1,90
|
|KRDMD
|2,30
|200.583.808
|% 1,32
|
|ASELS
|18,82
|169.977.748
|% 1,13
|
|PETKM
|3,63
|351.398.791
|% 2,25
|
|THYAO
|12,33
|1.178.221.615
|% 3,27
|
|KRDMD
|2,30
|200.583.808
|% 1,32
|
|YYAPI
|0,46
|33.906.405
|% 0,00
|
|ODAS
|1,57
|99.129.897
|% -10,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3603
|7,3973
|% -0,12
|
|Frank
|5,7686
|5,8034
|% -0,04
|
|Riyal
|1,5266
|1,5342
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.483
|1.483
|-7,98
|
|Altın Gr.
|274
|274
|-1,87
|
|Cumhuriyet
|1.818
|1.845
|-9,00
|
|Tam
|1.807
|1.852
|-12,14
|
|Yarım
|873
|896
|-5,87
|
|Çeyrek
|438
|448
|-2,94
|
|Gümüş.Ons
|17,51
|17,57
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,24
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,58
|62,58
|0,84
|
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