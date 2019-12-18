***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuERCİYES ÜNİVERSİTESİ KONGRE KÜLTÜR OTEL VE YAŞAM MERKEZİ KİRALAMASIİhaleyi Açan TarafERCİYES ÜNİVERSİTESİİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi18/12/2019İhalenin Sonuçlandığı Tarih18/12/2019İhale SonucuKAZANILDIİhale Bedeli1.655.000 TL/YILİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım1üt Satış Hasılatına Oranı (%)% 3AçıklamalarErciyes Üniversitesi tarafından yapılan Erciyes Üniversitesi Kongre Kültür Otel ve Yaşam Merkezi'nin 10 yıllık kiralama ve işletilmesi ihalesi bugün yapılmış ve firmamız tarafından 1.655.000 TL/Yıl olarak kazanılmıştır.Süreç ilerledikçe bilgiler kamuoyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804215BIST