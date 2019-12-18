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***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

18.12.2019 17:51
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***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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İhale Süreci / Sonucu

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Bildirim İçeriği

İhale Konusu
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KONGRE KÜLTÜR OTEL VE YAŞAM MERKEZİ KİRALAMASI
İhaleyi Açan Taraf
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
18/12/2019
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
18/12/2019
İhale Sonucu
KAZANILDI
İhale Bedeli
1.655.000 TL/YIL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
1üt Satış Hasılatına Oranı (%)
% 3
Açıklamalar

Erciyes Üniversitesi tarafından yapılan Erciyes Üniversitesi Kongre Kültür Otel ve Yaşam Merkezi'nin 10 yıllık kiralama ve işletilmesi ihalesi bugün yapılmış ve firmamız tarafından 1.655.000 TL/Yıl olarak kazanılmıştır. 
Süreç ilerledikçe bilgiler kamuoyu ile paylaşılacaktır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804215


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Riyal 1,5737 1,5816 % 0,56  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.475 1.475 -0,72  
Altın Gr. 280 280 1,08  
Cumhuriyet 1.856 1.884 7,00  
Tam 1.849 1.895 7,70  
Yarım 893 917 3,72  
Çeyrek 448 458 1,86  
Gümüş.Ons 16,94 16,98 -0,04  
Gümüş Gr. 3,22 3,23 0,01  
B. Petrol 65,72 65,72 -0,38  
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