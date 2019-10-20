***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle tablo güncellemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Şirketimiz sermayesi bedelsiz olarak artırılarak 60.479.940,50 TL'den 76.000.000 TL'ye yükseltildiği için kar dağıtım tablosunda yer alan "sermaye tutarı" ve "1 TL nominal değerli paya isabet eden kar payı oranı" güncellenerek tablo yeniden yayınlanmaktadır.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.03.2019Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 15.05.2019Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni -Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)FORMT, TREFRMT00015 Peşin 0,0137953 1,37953 15 0,0117260 1,1726Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)FORMT, TREFRMT00015 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin 15.05.2019 tarihinde yapılan 2018 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısında,Şirketimizin 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II - 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen finansal tablolarında 8.056.566,56 TL, yasal kayıtlara göre 2.955.964,27 TL tutarındaki dönem kârından, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve esas sözleşmemiz uyarınca ayrılması gereken yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kısımdan, kâr dağıtımına ilişkin mevzuat gereği yasal kayıtlarda yer alan dönem kârından karşılanabilen tutar esas alınarak, 1.048.443,28 TL'nin paydaşlarımıza hisseleri nispetinde dağıtılmasına, geriye kalan kısmının ise olağanüstü yedek akçe olarak şirket kayıtlarına alınmasına, kâr dağıtımına ilişkin ödeme takviminin belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine karar verilmiştir.Şirketimiz sermayesi bedelsiz olarak artırılarak 60.479.940,50 TL'den 76.000.000 TL'ye yükseltildiği için kar dağıtım tablosunda yer alan "sermaye tutarı" ve "1 TL nominal değerli paya isabet eden kar payı oranı" güncellenerek tablo yeniden yayınlanmaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar payı dağıtım tablosu 2018 güncel.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUFORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2018/31.12.2018 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 76.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 864.817,53* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 9.169.905 3.819.222,714. Vergiler ( - ) 1.113.338,44 863.258,445. Net Dönem Kârı 8.056.566,56 2.955.964,276. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 1.852.339,767. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 55.181,23 55.181,238. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 8.001.385,33 1.048.443,28Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 8.001.385,33 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 1.048.443,28 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 197.555,37 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 6.755.386,68 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 891.176,79 0 11,13 0,01173 1,173TOPLAM 891.176,79 0 11,13 0,01173 1,173Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları* Dağıtılacak kar payı tutarında üst sınır, yasal kayıtlarda yer alan ilgili kar dağıtım kaynaklarının dağıtılabilir tutarıdır (1.048.443,28TL).** Kar payının tam mükellef gerçek kişi ortağa dağıtıldığı ve dağıtımda istisnaya tabii herhangi bir kazanç bulunmadığı varsayımı ile 23.07.2006 tarihli 2006/10731 sayılı Bakanlar kurulu kararı gereğince stopaj oranı %15 alınarak, brüt pay başına kar payı tutarlarının net değerleri hesaplanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793996BIST