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***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.12.2019 20:09
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***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

18.12.2019 tarihli KAP açıklamamızda Erciyes Üniversitesi Kongre  Kültür Otel ve Yaşam Merkezi Kiralama işinin firmamız tarafından alındığı bildirilmişti. Bu bildirimde ihaleye ilişkin ek açıklamalara yer verilmektedir
 İhale 18.12.2019 Çarşamba günü Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı toplantı salonunda yapılmıştır. Toplantıya 2 firma katılmış olup, diğer firmanın ihale evraklarında eksiklikler tespit edildiği için ihale komisyonu tarafından ihaleden çıkarılmış ve firmamız tarafından verilen teklif komisyon tarafından kabul edilerek ihale tek başına şirketimize kalmıştır.
Şirketimiz ihalesi yapılan toplam 25.888,93 m2 kapalı alanlı, Kongre Kültür Otel ve Yaşam Merkezi için girdiği ihale sonucunda yıllık kira bedeli olarak 1.655.000 TL ile 10 yıl süreyle söz konusu tesisleri kullanma hakkı elde etmiştir. Bu tesiste, 45 oda ve 88 yatak kapasiteli bir otel, Oditoryum, konferans ve seminer salonları, mağaza ve kafeterya alanları, müze, restoran bölümleri bulunmaktadır.
Söz konusu tesis için yapılan fizibilite çalışmaları sonucunda, ilk yıldan başlayarak pozitif nakit akımlarına ulaşılabileceği anlaşılmıştır. Aylık kirası 137.500 TL olan tesislerin içinde bulunan alanların alt kiralamalarının yapılması mümkündür. Bu nedenle tesislerden, otel dışında kiralık alanlar üzerinden de gelir edilmesi mümkün olacaktır. Tesis için ödenecek yıllık kira bedelinin Türkiye koşullarında rekabetçi olduğu ve geri  dönüşü kolaylaştıracağı hesaplanmıştır. İlk yıl için yaklaşık 1.750.000 TL  yatırım harcaması öngörülen tesisin otel kısmının ikinci yıldan itibaren  pozitif nakit akımlarına döneceği, kiralık alanlar ve konferans, seminer  salonlarının düzenli gelir sağlayacağı öngörülmüştür. Alınan ihale sonucu söz konusu tesislerin işletilmesinden beklenen yıllık gelir 7 Milyon TL civarında olup, en son kamuya açıklanan yıllık ciro içerisindeki payı % 7'dir.
        
Diğer yandan, tesisin Formet A.Ş. için bir tanıtım imkanı  sağlayacağı, bazı alanların şirket ürünlerinin tanıtımı için de kullanılacağı öngörülmüştür. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804454


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