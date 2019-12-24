***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar18.12.2019 tarihinde Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından açılan Erciyes Üniversitesi Kongre Kültür Otel ve Yaşam Merkezi Kiralama işi ihalesi kapsamında toplam 25.888,93 m2 kapalı alanlı Kongre Kültür Otel ve Yaşam Merkezi, yıllık 1.655.000 TL kira bedeli ile 10 yıllığına Şirketimize ihale edildiği duyurulmuştu.Şirketimizin kullanım hakkını elde ettiği tesis kapsamında 45 oda ve 88 yatak kapasiteli bir otel, oditoryum, konferans ve seminer salonları, mağaza ve kafeterya alanları, müze, restoran bölümleri bulunmaktadır. Aylık kirası 137.500 TL olan tesislerin içinde bulunan alanların alt kiralamalarının yapılması mümkün olup, tesislerin otel dışındaki kiralık alanlardan da ek gelir elde edilmesi mümkün olabilecektir. Yapılan fizibilite çalışmaları sonucunda, ilk yıl için yaklaşık 1.750.000 TL yatırım harcaması öngörülen tesisin otel kısmının ikinci yıldan itibaren pozitif nakit akımlarına döneceği, kiralık alanlar ve konferans, seminer salonlarının düzenli gelir sağlayacağı öngörülmüştür. Söz konusu tesislerin işletilmesinden beklenen yıllık gelir 7 Milyon TL civarında olup, en son kamuya açıklanan yıllık ciro içerisindeki payı % 7'dir.Bu kapsamda Şirket Yönetim Kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardırŞirketimiz, esas sözleşmesinin 3. maddesi kapsamındaki faaliyetlerine kesintisiz olarak devam edecek olmakla birlikte, sözkonusu ihale kapsamındaki işlerin Şirketimize sağlayacağı ek gelir ve ihale kapsamındaki tesisin Şirketimizin ürünleri için tanıtım imkanı sağlayacağı gözönünde bulundurularak Şirketimiz'in ana faaliyetlerinin yanı sıra otel işletme ve tesis kapsamındaki oditoryum, konferans ve seminer salonları, mağaza ve kafeterya alanları, müze, restoranların işletilmesi ve/veya kiralanması faaliyetleri ile iştigal etmesine, anılan faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik gerekli hazırlıkların ve yatırım harcamalarının yapılmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804990BIST