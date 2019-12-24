GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.12.2019 16:21
GÜNCEL HABERLER



***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       18.12.2019 tarihinde Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından açılan Erciyes Üniversitesi Kongre Kültür Otel ve Yaşam Merkezi Kiralama işi ihalesi kapsamında toplam 25.888,93 m2 kapalı alanlı Kongre Kültür Otel ve Yaşam Merkezi, yıllık 1.655.000 TL kira bedeli  ile 10 yıllığına Şirketimize ihale edildiği duyurulmuştu. 
Şirketimizin kullanım hakkını elde ettiği tesis kapsamında 45 oda ve 88 yatak kapasiteli bir otel, oditoryum, konferans ve seminer salonları, mağaza ve kafeterya alanları, müze, restoran bölümleri bulunmaktadır. Aylık kirası 137.500 TL olan tesislerin içinde bulunan alanların alt kiralamalarının yapılması mümkün olup, tesislerin otel dışındaki kiralık alanlardan da ek gelir elde edilmesi mümkün olabilecektir. Yapılan fizibilite çalışmaları sonucunda, ilk yıl için yaklaşık 1.750.000 TL  yatırım harcaması öngörülen tesisin otel kısmının ikinci yıldan itibaren  pozitif nakit akımlarına döneceği, kiralık alanlar ve konferans, seminer salonlarının düzenli gelir sağlayacağı öngörülmüştür. Söz konusu tesislerin işletilmesinden beklenen yıllık gelir 7 Milyon TL civarında olup, en son kamuya açıklanan yıllık ciro içerisindeki payı % 7'dir. 
Bu kapsamda Şirket Yönetim Kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır  
Şirketimiz, esas sözleşmesinin 3. maddesi kapsamındaki faaliyetlerine kesintisiz olarak devam edecek olmakla birlikte, sözkonusu ihale kapsamındaki işlerin Şirketimize sağlayacağı ek gelir ve ihale kapsamındaki tesisin Şirketimizin ürünleri için tanıtım imkanı sağlayacağı gözönünde bulundurularak Şirketimiz'in ana faaliyetlerinin yanı sıra otel işletme ve tesis kapsamındaki oditoryum, konferans ve seminer salonları, mağaza ve kafeterya alanları, müze, restoranların işletilmesi ve/veya kiralanması faaliyetleri ile iştigal etmesine, anılan faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik gerekli hazırlıkların ve yatırım harcamalarının yapılmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804990


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:57113.257
Değişim :  0,96% |  1.082,29
Açılış :  112.840  
Önceki Kapanış :  112.175  
En Yüksek
113.395 En Düşük
112.783
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FONET 8,28 82.706.187 % 17,11  
ISBTR 25.300,00 783.701 % 15,00  
QNBFL 97,05 2.332.147 % 14,99  
SEKFK 5,24 5.760.715 % 14,91  
INFO 4,50 152.485 % 12,50  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6807 7,7192 % 0,05  
Frank 6,0365 6,0728 % 0,00  
Riyal 1,5810 1,5889 % -0,01  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.490 1.490 4,48  
Altın Gr. 285 285 0,75  
Cumhuriyet 1.882 1.895 0,00  
Tam 1.880 1.927 9,85  
Yarım 909 932 4,76  
Çeyrek 456 466 2,39  
Gümüş.Ons 17,58 17,61 0,16  
Gümüş Gr. 3,36 3,36 0,02  
B. Petrol 66,75 66,75 0,36  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru