***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketiz Yönetim Kurulu üyesi Sayın Gülhan Kıraç istifa etmiş olup, yerine Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere Sayın İskender Hüseyin HAKANOĞLU seçilmiştir. İlgili Yönetim Kurulu kararı şu şekildedirŞirket merkezinde bugün toplanan Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları karar altına almıştır.Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Gülhan KIRAÇ'ın istifasının kabulüne, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. Maddesi gereğince, Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere Sayın İskender Hüseyin HAKANOĞLU'nun seçilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807865BIST