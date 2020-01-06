***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.01.2020 16:22
***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketiz Yönetim Kurulu üyesi Sayın Gülhan Kıraç istifa etmiş olup, yerine Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere Sayın İskender Hüseyin HAKANOĞLU seçilmiştir. İlgili Yönetim Kurulu kararı şu şekildedir
Şirket merkezinde bugün toplanan Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları karar altına almıştır.
Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Gülhan KIRAÇ'ın istifasının kabulüne, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. Maddesi gereğince, Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere Sayın İskender Hüseyin HAKANOĞLU'nun seçilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807865
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|DAGHL
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|ALGYO
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|271.312.144
|% 13,55
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|DAGI
|2,80
|20.259.955
|% 12,45
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|BALAT
|1,63
|953.997
|% 9,40
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|SNPAM
|5,52
|10.908.135
|% 8,45
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|ISBTR
|27.412,50
|1.089.312
|% -15,00
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|ERSU
|1,70
|6.432.678
|% -10,53
|
|SANKO
|6,50
|9.195.120
|% -9,97
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|YONGA
|8,13
|87.169
|% -9,67
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|CEMAS
|1,32
|54.215.257
|% -9,59
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|THYAO
|13,53
|1.934.372.869
|% -5,12
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|ASELS
|22,08
|1.056.855.031
|% 1,38
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|IPEKE
|9,17
|546.038.051
|% 3,15
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|KRDMD
|2,59
|430.256.500
|% -3,72
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|GARAN
|10,55
|415.681.126
|% -3,21
|
|ISGYO
|1,76
|387.620.844
|% 0,00
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|KRDMD
|2,59
|430.256.500
|% -3,72
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|ALBRK
|1,52
|251.910.133
|% -1,30
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|THYAO
|13,53
|1.934.372.869
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|EKGYO
|1,40
|197.378.826
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|Alış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|7,8273
|7,8666
|% 0,51
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|Frank
|6,1302
|6,1671
|% 0,16
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|Riyal
|1,5865
|1,5945
|% -0,07
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.565
|1.565
|15,88
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|Altın Gr.
|302
|302
|4,31
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|Cumhuriyet
|2.008
|2.038
|30,00
|
|Tam
|1.999
|2.049
|31,68
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|Yarım
|966
|991
|15,33
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|Çeyrek
|485
|496
|7,66
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|Gümüş.Ons
|18,08
|18,12
|0,08
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|Gümüş Gr.
|3,50
|3,51
|0,04
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|B. Petrol
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