***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın Cahit Yılmaz 28.01.2020 tarihinde mevcut görevinden istifa etmiştir.Tebliğ uyarınca kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814811BIST