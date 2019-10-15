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***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.10.2019 17:25
GÜNCEL HABERLER

***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Tescili ve Bedelsiz Pay Alma Tarihi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.07.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 60.479.940,5
Ulaşılacak Sermaye (TL) 76.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
FORMT, TREFRMT00015 60.479.940,5 15.520.059,500 25,66149 FORMT, TREFRMT00015 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 60.479.940,5 15.520.059,500 25,66149

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 18.10.2019

İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 15.520.059,5


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 25.06.2019
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 26.09.2019
SPK Başvuru Tarihi 25.06.2019
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 26.09.2019
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 22.10.2019 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 21.10.2019 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 300.000.000,00.-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak suretiyle, çıkarılmış sermayesinin 60.479.940,50 TL'den 76.000.000.-TL'ye çıkarılması talebimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.09.2019 tarihli 2019/49 sayılı bülteninde onaylandığını daha önce duyurmuştuk.
Bedelsiz sermaye artırımı Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 15.10.2019 tarihinde tescil edilmiştir. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 18.10.2019'dur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK onaylı ihrac belgesi.pdf
EK: 2 SPK onaylık esas sözleşme tadil metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793343


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