***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz sermaye artırımı Ticaret Sicil TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.07.2019Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Mevcut Sermaye (TL) 60.479.940,5Ulaşılacak Sermaye (TL) 76.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviFORMT, TREFRMT00015 60.479.940,5 15.520.059,500 25,66149 FORMT, TREFRMT00015 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 60.479.940,5 15.520.059,500 25,66149Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 18.10.2019İç Kaynakların Detayı :Geçmiş Yıl Karları (TL) 15.520.059,5Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 25.06.2019Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 26.09.2019SPK Başvuru Tarihi 25.06.2019SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 26.09.2019Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 22.10.2019 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 21.10.2019 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 15.10.2019Ek AçıklamalarŞirketimizin 300.000.000,00.-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak suretiyle, çıkarılmış sermayesinin 60.479.940,50 TL'den 76.000.000.-TL'ye çıkarılması talebimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.09.2019 tarihli 2019/49 sayılı bülteninde onaylandığını daha önce duyurmuştuk.Bedelsiz sermaye artırımı Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 15.10.2019 tarihinde tescil edilmiştir. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 18.10.2019'dur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK onaylı ihrac belgesi.pdfEK: 2 SPK onaylık esas sözleşme tadil metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793429BIST