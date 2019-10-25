***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- Nama 1 TRY 76000000 TRY 56,78 yok İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794918BIST