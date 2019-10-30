***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
30.10.2019 18:04
***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
3.700.000 -1.491.076 -64.567 2.144.357 2.144.357
Transferler
-64.567 64.567
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
391.091 391.091 391.091
Dönem Karı (Zararı)
391.091 391.091 391.091
Dönem Sonu Bakiyeler
3.700.000 -1.555.643 391.091 2.535.448 2.535.448
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
4.600.000 -1.555.643 -1.086.787 1.957.570 1.957.570
Transferler
-1.086.787 1.086.787
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
174.176 174.176 174.176
Dönem Karı (Zararı)
174.176 174.176 174.176
Dönem Sonu Bakiyeler
4.600.000 -2.642.430 174.176 2.131.746 2.131.746
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
561.321 1.048.954
Dönem Karı (Zararı)
33 174.176 391.091
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
33 174.176 391.091
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
58.988 67.007
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 34.741 69.558
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
30 24.247 -2.551
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30 24.247 -2.551
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
328.157 590.856
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 388.816 -18.697
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 388.816 -18.697
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8-9-10-11 -58.581 -47.617
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8-9-10-11 -58.581 -47.617
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -14.413 -16.147
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -14.413 -16.147
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
40765 12.335 673.317
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
40765 12.335 673.317
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
561.321 1.048.954
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-50.956 427.076
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
324.576
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.563
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.563
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
9 102.500
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
9 -101.519
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
510.365 1.476.030
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
510.365 1.476.030
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
922.106 812.381
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.432.471 2.288.411
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.432.471 922.106
Ticari Alacaklar
7 196.512 585.328
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
30 29.752 27.215
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 166.760 558.113
Diğer Alacaklar
8 40.774 23.532
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 40.774 23.532
Türev Araçlar
9 101.519 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
9 101.519 0
Peşin Ödenmiş Giderler
10 47.128 18.555
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 47.128 18.555
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 27.989 17.243
Diğer Dönen Varlıklar
11 5.438 3.418
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 5.438 3.418
ARA TOPLAM
1.851.831 1.570.182
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.851.831 1.570.182
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 309.288 309.288
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 309.288 309.288
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar
6 309.288 309.288
Maddi Duran Varlıklar
15 88.799 168.792
Tesis, Makine ve Cihazlar
15 39.515 95.471
Taşıtlar
15 25.995 30.973
Mobilya ve Demirbaşlar
15 23.289 42.348
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 7.671 12.980
Diğer Haklar
16 7.671 12.980
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
405.758 491.060
TOPLAM VARLIKLAR
2.257.589 2.061.242
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
7 7.019 21.432
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 7.019 21.432
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 15.477 13.167
Diğer Borçlar
8 8
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 8
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 14.651 10.915
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 14.651 10.915
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 38.339 32.040
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 38.339 32.040
ARA TOPLAM
75.486 77.562
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
75.486 77.562
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 50.357 26.110
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 50.357 26.110
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
50.357 26.110
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
125.843 103.672
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.131.746 1.957.570
Ödenmiş Sermaye
21 4.600.000 4.600.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 -2.642.430 -1.555.643
Net Dönem Karı veya Zararı
21 174.176 -1.086.787
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.131.746 1.957.570
TOPLAM KAYNAKLAR