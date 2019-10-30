***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.700.000 -1.491.076 -64.567 2.144.357 2.144.357Transferler-64.567 64.567Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)391.091 391.091 391.091Dönem Karı (Zararı)391.091 391.091 391.091Dönem Sonu Bakiyeler3.700.000 -1.555.643 391.091 2.535.448 2.535.448Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.600.000 -1.555.643 -1.086.787 1.957.570 1.957.570Transferler-1.086.787 1.086.787Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)174.176 174.176 174.176Dönem Karı (Zararı)174.176 174.176 174.176Dönem Sonu Bakiyeler4.600.000 -2.642.430 174.176 2.131.746 2.131.746Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI561.321 1.048.954Dönem Karı (Zararı)33 174.176 391.091Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)33 174.176 391.091Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler58.988 67.007Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 34.741 69.558Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler30 24.247 -2.551Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler30 24.247 -2.551İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler328.157 590.856Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 388.816 -18.697İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 388.816 -18.697Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8-9-10-11 -58.581 -47.617İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8-9-10-11 -58.581 -47.617Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -14.413 -16.147İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -14.413 -16.147Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler40765 12.335 673.317İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)40765 12.335 673.317Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları561.321 1.048.954YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-50.956 427.076Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri324.576Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri50.563Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri50.563Türev Araçlardan Nakit Girişleri9 102.500Türev Araçlardan Nakit Çıkışları9 -101.519FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)510.365 1.476.030NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)510.365 1.476.030DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ922.106 812.381DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.432.471 2.288.411Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 1.432.471 922.106Ticari Alacaklar7 196.512 585.328İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar30 29.752 27.215İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 166.760 558.113Diğer Alacaklar8 40.774 23.532İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 40.774 23.532Türev Araçlar9 101.519 0Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar9 101.519 0Peşin Ödenmiş Giderler10 47.128 18.555İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 47.128 18.555Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar28 27.989 17.243Diğer Dönen Varlıklar11 5.438 3.418İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar11 5.438 3.418ARA TOPLAM1.851.831 1.570.182TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.851.831 1.570.182DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 309.288 309.288Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6 309.288 309.288Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar6 309.288 309.288Maddi Duran Varlıklar15 88.799 168.792Tesis, Makine ve Cihazlar15 39.515 95.471Taşıtlar15 25.995 30.973Mobilya ve Demirbaşlar15 23.289 42.348Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 7.671 12.980Diğer Haklar16 7.671 12.980TOPLAM DURAN VARLIKLAR405.758 491.060TOPLAM VARLIKLAR2.257.589 2.061.242KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar7 7.019 21.432İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 7.019 21.432Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 15.477 13.167Diğer Borçlar8 8İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 8Kısa Vadeli Karşılıklar19 14.651 10.915Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar19 14.651 10.915Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 38.339 32.040İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 38.339 32.040ARA TOPLAM75.486 77.562TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER75.486 77.562UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar19 50.357 26.110Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 50.357 26.110TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER50.357 26.110TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER125.843 103.672ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.131.746 1.957.570Ödenmiş Sermaye21 4.600.000 4.600.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 -2.642.430 -1.555.643Net Dönem Karı veya Zararı21 174.176 -1.086.787TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.131.746 1.957.570TOPLAM KAYNAKLAR