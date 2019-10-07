***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaASA_Fon Gider Bilgileri _3. 3 Aylık BildirimGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.593 % 0,16Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti12.337,22 % 1,26Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri936,28 % 0,1Fon Yönetim Ücreti22.200,5 % 2,26Hisse Senedi Komisyonu430,81 % 0,04Tahvil Bono Komisyonu0,72 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu54,44 % 0,01Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar980,8 % 0,1Türev Araçlar Komisyonu306,7 % 0,03Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler527,91 % 0,05TOPLAM GİDERLER39.368,38 % 4,01DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ982.625,72 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790933BIST