***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaASA_Fon Gider Bilgileri _3. 3 Aylık BildirimGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.186 % 0,17Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti12.337,22 % 0,65Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.851,26 % 0,1Fon Yönetim Ücreti42.497,86 % 2,25Hisse Senedi Komisyonu698,22 % 0,04Tahvil Bono Komisyonu2,83 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.157,91 % 0,06Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar980,8 % 0,05Türev Araçlar Komisyonu386,4 % 0,02Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.008,3 % 0,05TOPLAM GİDERLER64.106,8 % 3,4DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.886.699,78 % 6,8http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790936BIST