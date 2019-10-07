***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2019 17:07
***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
ASA_Fon Gider Bilgileri _3. 3 Aylık Bildirim
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.186 % 0,17
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
12.337,22 % 0,65
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.851,26 % 0,1
Fon Yönetim Ücreti
42.497,86 % 2,25
Hisse Senedi Komisyonu
698,22 % 0,04
Tahvil Bono Komisyonu
2,83 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.157,91 % 0,06
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
980,8 % 0,05
Türev Araçlar Komisyonu
386,4 % 0,02
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.008,3 % 0,05
TOPLAM GİDERLER
64.106,8 % 3,4
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.886.699,78 % 6,8
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790936
BIST
18:05102.993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -470,32
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
105.176
En Düşük
102.572
18:055,8460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0149
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,8460
En Düşük
5,8303
18:056,4205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0203
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,4205
En Düşük
6,3956
18:05280,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 4,72
|Açılış
|: 280,45
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
281,39
En Düşük
276,10