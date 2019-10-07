***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFYF_Fon Gider Bilgileri _3. 3 Aylık BildirimGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.593 % 0,01Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti12.337,22 % 0,09Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri15.073,79 % 0,11Fon Yönetim Ücreti153.165,63 % 1,15Hisse Senedi Komisyonu119.203,67 % 0,89Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar977,43 % 0,01Türev Araçlar Komisyonu31.151,16 % 0,23Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.615,85 % 0,03TOPLAM GİDERLER338.117,74 % 2,53DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ13.358.243,29 % 5,06http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790939BIST