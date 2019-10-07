***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2019 17:15
***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Açıklama
FYF_Fon Gider Bilgileri _3. 3 Aylık Bildirim
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.593 % 0,01
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
12.337,22 % 0,09
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
15.073,79 % 0,11
Fon Yönetim Ücreti
153.165,63 % 1,15
Hisse Senedi Komisyonu
119.203,67 % 0,89
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
977,43 % 0,01
Türev Araçlar Komisyonu
31.151,16 % 0,23
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.615,85 % 0,03
TOPLAM GİDERLER
338.117,74 % 2,53
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
13.358.243,29 % 5,06
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790939
BIST
18:05102.993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -470,32
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
105.176
En Düşük
102.572
18:055,8437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0126
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,8437
En Düşük
5,8303
18:056,4158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0156
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,4160
En Düşük
6,3956
18:05280,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 4,72
|Açılış
|: 280,45
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
281,39
En Düşük
276,10