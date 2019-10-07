***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFPR_Fon Gider Bilgileri _3. 3 Aylık BildirimGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.186 % 1,68Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti12.337,22 % 6,49Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri165,88 % 0,09Fon Yönetim Ücreti3.552,26 % 1,87Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar980,8 % 0,52Türev Araçlar Komisyonu517,72 % 0,27Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.832,94 % 0,96TOPLAM GİDERLER22.572,82 % 11,88DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ189.971,49 % 23,76http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790949BIST