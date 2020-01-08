***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaAN1_Fon Gider Bilgileri _4. 3 Aylık BildirimGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.186 % 0,17Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti16.455,78 % 0,89Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.421,89 % 0,13Fon Yönetim Ücreti55.969,76 % 3,01Hisse Senedi Komisyonu889,8 % 0,05Tahvil Bono Komisyonu2,83 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.613,18 % 0,09Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.247,7 % 0,07Türev Araçlar Komisyonu494,1 % 0,03Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.163,31 % 0,06TOPLAM GİDERLER83.444,35 % 4,49DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.856.677,28 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809556BIST