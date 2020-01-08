***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFYF_Fon Gider Bilgileri _4. 3 Aylık BildirimGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.593 % 0,01Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti16.455,78 % 0,12Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri20.469,15 % 0,15Fon Yönetim Ücreti209.672,48 % 1,53Hisse Senedi Komisyonu150.139,24 % 1,1Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.244,33 % 0,01Türev Araçlar Komisyonu45.405,09 % 0,33Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.285,51 % 0,05TOPLAM GİDERLER451.264,57 % 3,3DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ13.677.264,72 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809588BIST