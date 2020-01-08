***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFPR_Fon Gider Bilgileri _4. 3 Aylık BildirimGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.088,8 % 3,69Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti16.455,78 % 9,96Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri196,32 % 0,12Fon Yönetim Ücreti4.129,31 % 2,5Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.247,7 % 0,76Türev Araçlar Komisyonu517,72 % 0,31Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.824,11 % 1,1TOPLAM GİDERLER30.459,74 % 18,44DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ165.169,87 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809607BIST