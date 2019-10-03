***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.10.2019 17:00
***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ercan GÜNER 12.11.2015 2014-Halen Fokus Portföy Yönetimi A.Ş.- Genel Müdür 2008-2013 HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.-Hisse Senedi ve Korumalı Fonlar Direktörü 22 SPF İleri Düzey- Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789982
BIST
18:05102.784
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -724,89
|Açılış
|: 103.885
|
|Önceki Kapanış
|: 103.509
|
104.768
En Düşük
102.062
18:055,6949
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0052
|Açılış
|: 5,6870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7070
|
5,7139
En Düşük
5,6682
18:056,2549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0047
|Açılış
|: 6,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2755
En Düşük
6,2126
18:05276,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,02
|Açılış
|: 276,03
|
|Önceki Kapanış
|: 275,01
|
278,40
En Düşük
272,91