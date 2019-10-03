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***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

03.10.2019 17:00
GÜNCEL HABERLER

***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ercan GÜNER 12.11.2015 2014-Halen Fokus Portföy Yönetimi A.Ş.- Genel Müdür 2008-2013 HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.-Hisse Senedi ve Korumalı Fonlar Direktörü 22 SPF İleri Düzey- Türev Araçlar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789983


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