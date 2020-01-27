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***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu

27.01.2020 15:26
GÜNCEL HABERLER



***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )

Türkçe
Performans Sunuş Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09012020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

AN1_Performans Sunum Raporu_2019_12 Aylık_Bağımsız Denetim Sonrası



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814586


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KUTPO 10,10 41.772.490 % 19,95  
CRFSA 7,76 68.293.354 % 19,94  
TKNSA 11,95 355.245.284 % 18,20  
DERIM 11,06 13.564.978 % 17,66  
PNSUT 16,63 124.817.192 % 17,11  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7478 7,7866 % 0,01  
Frank 6,1189 6,1557 % 0,39  
Riyal 1,5813 1,5892 % 0,14  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.583 1.583 10,94  
Altın Gr. 303 303 2,35  
Cumhuriyet 2.002 2.032 25,00  
Tam 1.993 2.043 17,89  
Yarım 963 988 8,65  
Çeyrek 483 494 4,33  
Gümüş.Ons 18,24 18,28 0,15  
Gümüş Gr. 3,49 3,50 0,03  
B. Petrol 58,12 58,12 -1,77  
Seans Raporu
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