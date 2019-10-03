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***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.10.2019 16:51
GÜNCEL HABERLER

***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Serhat Özvarış Müfettiş-İç Kontrol
Rengin Dalga Fon Hizmet Birimi - Fon Müdürü

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Ercan GÜNER Genel Müdür/Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 2014-Halen Fokus Portföy Yönetimi A.Ş.- Genel Müdür 2008-2013 HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.-Hisse Senedi ve Korumalı Fonlar Direktörü SPF İleri Düzey- Türev Araçlar 204057-301323




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