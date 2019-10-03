***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.10.2019 16:51
***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Serhat Özvarış Müfettiş-İç Kontrol
Rengin Dalga Fon Hizmet Birimi - Fon Müdürü
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Ercan GÜNER Genel Müdür/Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 2014-Halen Fokus Portföy Yönetimi A.Ş.- Genel Müdür 2008-2013 HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.-Hisse Senedi ve Korumalı Fonlar Direktörü SPF İleri Düzey- Türev Araçlar 204057-301323
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789974
BIST
18:05102.784
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -724,89
|Açılış
|: 103.885
|
|Önceki Kapanış
|: 103.509
|
104.768
En Düşük
102.062
18:055,6946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0055
|Açılış
|: 5,6870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7070
|
5,7139
En Düşük
5,6682
18:056,2555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0053
|Açılış
|: 6,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2755
En Düşük
6,2126
18:05276,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,02
|Açılış
|: 276,03
|
|Önceki Kapanış
|: 275,01
|
278,40
En Düşük
272,91