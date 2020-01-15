FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

BIST En Aktif Hisseler
|GUSGR
|2,65
|1.468.461.271
|% 19,91
|MARTI
|1,17
|161.389.192
|% 15,84
|GYHOL
|14,77
|6.147.311
|% 14,94
|QNBFB
|51,15
|63.538.015
|% 14,94
|DAGHL
|4,16
|10.751.780
|% 14,92
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,6322
|7,6704
|% -0,04
|Frank
|6,0755
|6,1121
|% 0,32
|Riyal
|1,5620
|1,5699
|% -0,04
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.556
|1.556
|-0,10
|Altın Gr.
|294
|294
|1,60
|Cumhuriyet
|1.938
|1.952
|-9,00
|Tam
|1.935
|1.984
|10,64
|Yarım
|935
|960
|5,15
|Çeyrek
|469
|480
|2,58
|Gümüş.Ons
|17,98
|18,02
|0,00
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|-0,00
|B. Petrol
|64,29
|64,29
|-0,20
Seans Raporu
- 17:59 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, TAVHL, SAHOL
- 17:59XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -303, 23 kaybederek (% -0.26 ) 115, 397
- 17:59 Tavandan işlem gören hisse senedleri : BMELK, DENGE, ORMA, TBORG, SANFM, EGCEY, EKIZ, BALAT, ALYAG, EGCYH
- 17:59 MARTI, BAGFS, DENGE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 17:59 IHGZT, SNGYO, VKING değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında