***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
15.01.2020 22:16
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2019 Yılı 4.Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 53.283,68 % 0,001276 % 0,045187 % 3.540,458617
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. 22.660,44 % 0,001896 % 0,019217 % 1.013,674752
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813093
BIST
18:05120.939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 120.939
|
0
En Düşük
0
18:055,8854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0097
|Açılış
|: 5,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8850
|
5,8854
En Düşük
5,8722
18:056,5687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0143
|Açılış
|: 6,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5330
|
6,5687
En Düşük
6,5507
18:05293,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,30
|Açılış
|: 293,74
|
|Önceki Kapanış
|: 294,04
|
294,49
En Düşük
293,21
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|2,18
|23.169.634
|% 0,00
|
|VKFYO
|2,50
|4.729.878
|% 0,00
|
|VAKFN
|2,36
|27.498.416
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,33
|85.695.980
|% 0,00
|
|MPARK
|16,49
|14.056.045
|% 0,00
|
|MIPAZ
|2,18
|23.169.634
|% 0,00
|
|VKFYO
|2,50
|4.729.878
|% 0,00
|
|VAKFN
|2,36
|27.498.416
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,33
|85.695.980
|% 0,00
|
|MPARK
|16,49
|14.056.045
|% 0,00
|
|THYAO
|14,70
|2.063.892.128
|% 0,00
|
|GUSGR
|2,65
|1.468.461.271
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,09
|954.578.976
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,64
|823.354.902
|% 0,00
|
|PETKM
|4,05
|774.153.118
|% 0,00
|
|GUSGR
|2,65
|1.468.461.271
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,64
|823.354.902
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,09
|954.578.976
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,75
|420.900.024
|% 0,00
|
|PETKM
|4,05
|774.153.118
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6431
|7,6814
|% 0,11
|
|Frank
|6,0701
|6,1067
|% -0,05
|
|Riyal
|1,5628
|1,5707
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.553
|1.553
|-3,16
|
|Altın Gr.
|294
|294
|-0,41
|
|Cumhuriyet
|1.938
|1.952
|-9,00
|
|Tam
|1.935
|1.984
|10,64
|
|Yarım
|935
|960
|5,15
|
|Çeyrek
|469
|480
|2,58
|
|Gümüş.Ons
|17,88
|17,92
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,42
|64,42
|0,42
|
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