***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
23.10.2019 15:04
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
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Faaliyet Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. 01.01.2019 - 30.09.2019 dönemine ilişkin faaliyet raporu pdf formatında ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794360
BIST
16:2699.562
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 1.676,02
|Açılış
|: 98.799
|
|Önceki Kapanış
|: 97.886
|
99.582
En Düşük
98.637
16:265,7581
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,0503
|Açılış
|: 5,7620
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8320
|
5,8119
En Düşük
5,7525
16:266,4051
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0586
|Açılış
|: 6,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4850
|
6,4689
En Düşük
6,4007
16:26276,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -1,45
|Açılış
|: 276,39
|
|Önceki Kapanış
|: 277,89
|
278,31
En Düşük
276,26
BIST En Aktif Hisseler
|IHEVA
|1,66
|33.534.343
|% 19,42
|
|KLNMA
|40,70
|25.395.022
|% 15,95
|
|DOKTA
|36,32
|7.959.336
|% 13,86
|
|TURGG
|42,40
|15.680.634
|% 12,05
|
|IHYAY
|0,86
|102.264.567
|% 11,69
|
|ORMA
|2,67
|123.156
|% -19,09
|
|PRZMA
|3,75
|154.908
|% -10,50
|
|DGGYO
|2,91
|21.977.416
|% -5,52
|
|SANEL
|4,03
|7.305
|% -4,50
|
|DOCO
|538,00
|678.929
|% -4,07
|
|THYAO
|11,87
|1.198.589.236
|% 2,59
|
|GARAN
|9,62
|438.376.874
|% 3,22
|
|ASELS
|18,09
|411.600.542
|% 2,38
|
|AKBNK
|7,17
|394.132.932
|% 1,56
|
|KRDMD
|2,24
|306.817.304
|% 4,19
|
|KRDMD
|2,24
|306.817.304
|% 4,19
|
|IHYAY
|0,86
|102.264.567
|% 11,69
|
|IHLAS
|0,53
|54.681.804
|% 6,00
|
|THYAO
|11,87
|1.198.589.236
|% 2,59
|
|IHLGM
|0,87
|85.994.724
|% 1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4050
|7,4421
|% -0,69
|
|Frank
|5,7982
|5,8332
|% -0,84
|
|Riyal
|1,5313
|1,5390
|% -0,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.494
|1.494
|5,99
|
|Altın Gr.
|276
|276
|-1,50
|
|Cumhuriyet
|1.840
|1.868
|-8,00
|
|Tam
|1.824
|1.870
|-16,38
|
|Yarım
|882
|904
|-7,92
|
|Çeyrek
|442
|452
|-3,96
|
|Gümüş.Ons
|17,56
|17,58
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,25
|3,26
|-0,02
|
|B. Petrol
|59,26
|59,26
|-0,44
|