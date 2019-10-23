***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 6.832.390 3.583.041 3.249.265 1.125.671TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.832.390 3.583.041 3.249.265 1.125.671BRÜT KAR (ZARAR)6.832.390 3.583.041 3.249.265 1.125.671Genel Yönetim Giderleri12, 13 -7.165.842 -6.609.343 -2.426.230 -2.397.204Pazarlama Giderleri12, 13 -118.082 -64.643 -48.537 -25.282Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 1.917.422 1.616.141 613.152 593.976Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -341.110 -29.549 -106.443 -23.761ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.124.778 -1.504.353 1.281.207 -726.600Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler15 0 0 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler15 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.124.778 -1.504.353 1.281.207 -726.600Finansman Giderleri-50.423 0 -25.374 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.074.355 -1.504.353 1.255.833 -726.600Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-245.720 30.453 -203.443 34.077Dönem Vergi (Gideri) Geliri-244.700 0 -244.700 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-1.020 30.453 41.257 34.077SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)828.635 -1.473.900 1.052.390 -692.523DÖNEM KARI (ZARARI)828.635 -1.473.900 1.052.390 -692.523Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları828.635 -1.473.900 1.052.390 -692.523Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.789.949 -1.100.842Dönem Karı (Zararı)828.635 -1.473.900Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.119.872 -557.034Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7, 8 62.161 31.882Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.910.023 544.345Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler640.304 471.058Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler2.269.719 73.287Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-241.801 -1.102.808Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-856.231 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler245.720 -30.453Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-7.399.156 417.905Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-6.149.373 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.467.390 210.264Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-83.291 194.132Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler49.687 6.876Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler251.211 6.633Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-4.450.649 -1.613.029Alınan Faiz391.723 1.249.294Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-655.634 -508.054Vergi İadeleri (Ödemeleri)-75.389 -229.053YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.144.939 -21.441İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-1.140.000 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7, 8 -4.939 -21.441FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Ödenen Temettüler0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.934.888 -1.122.283Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.934.888 -1.122.283DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ9.146.309 11.638.994DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.211.421 10.516.711Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 3.213.824 9.248.211Finansal Yatırımlar4 8.694.740 549.136Ticari Alacaklar5 1.980.006 512.616İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar1.945.562 449.857İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar34.444 62.759Diğer Alacaklar6 33.526 24.662İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar33.526 24.662İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar0 0Peşin Ödenmiş Giderler152.295 49.638Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar31.114 257.618Diğer Dönen Varlıklar4.396 17.335ARA TOPLAM14.109.901 10.659.216TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR14.109.901 10.659.216DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar7 406.115 228.770Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 50.309 73.662Ertelenmiş Vergi Varlığı279.292 280.313TOPLAM DURAN VARLIKLAR735.716 582.745TOPLAM VARLIKLAR14.845.617 11.241.961KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar185.822 0Ticari Borçlar5 60.807 11.120İlişkili Taraflara Ticari Borçlar39.128 1.293İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar21.679 9.827Diğer Borçlar6 391.108 199.730İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar391.108 199.730Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü169.311Kısa Vadeli Karşılıklar672.224 774.829Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar672.224 774.829Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.280.118 105.267ARA TOPLAM3.759.390 1.090.946TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.759.390 1.090.946UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar26.602 0Uzun Vadeli Karşılıklar440.211 360.236Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar440.211 360.236TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER466.813 360.236TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.226.203 1.451.182ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar10.619.414 9.790.779Ödenmiş Sermaye10 5.000.000 5.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10 -3.671 -3.671Diğer Kazançlar (Kayıplar)-3.671 -3.671Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 4.145.473 4.145.473Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 648.977 2.811.399Net Dönem Karı veya Zararı828.635 -2.162.422TOPLAM ÖZKAYNAKLAR10.619.414 9.790.779TOPLAM KAYNAKLAR14.845.617 11.241.961Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 -13.975 -13.975 4.145.473 3.242.534 -431.135 11.942.897 11.942.897Transferler10 -431.135 -431.135 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.473.900 -1.473.900 -1.473.900Dönem Karı (Zararı)-1.473.900 -1.473.900 -1.473.900Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 -13.975 -13.975 4.145.473 2.811.399 -1.473.900 10.468.997 10.468.997Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 -3.671 -3.671 4.145.473 2.811.399 -2.162.422 9.790.779 9.790.779Transferler10 -2.162.422 2.162.422 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)828.635 828.635 828.635Dönem Karı (Zararı)828.635 828.635 828.635Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 -3.671 -3.671 4.145.473 648.977 828.635 10.619.414 10.619.414Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)828.635 -1.473.900 1.052.390 -692.523DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)828.635 -1.473.900 1.052.390 -692.523Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları828.635 -1.473.900 1.052.390 -692.523http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794359BIST