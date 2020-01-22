***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 11.512.871 4.757.480TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)11.512.871 4.757.480BRÜT KAR (ZARAR)11.512.871 4.757.480Genel Yönetim Giderleri22, 23 -10.102.425 -8.968.684Pazarlama Giderleri22, 23 -169.465 -88.309Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 2.475.747 2.251.792Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -341.110 -182.282ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.375.618 -2.230.003Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.375.618 -2.230.003Finansman Giderleri-70.446 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.305.172 -2.230.003Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-284.836 67.581Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -355.145 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 70.309 67.581SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.020.336 -2.162.422DÖNEM KARI (ZARARI)3.020.336 -2.162.422Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.020.336 -2.162.422Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.458.506 -2.263.124Dönem Karı (Zararı)3.020.336 -2.162.422Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.910.581 -853.935Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13, 14 83.572 49.699Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.015.163 760.916Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.149.637 699.172Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler2.865.526 61.744Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-320.098 -1.647.341Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.152.892 50.372Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 284.836 -67.581Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-10.134.357 -267.556Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-7.749.378 -597.502Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.427.564 141.314Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-42.754 281.742Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler63.169 -36.669Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler22.170 -56.441Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-4.203.440 -3.283.913Alınan Faiz491.497 1.786.461Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -655.634 -508.054Vergi İadeleri (Ödemeleri)-90.929 -257.618YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.195.496 -229.561İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-1.140.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13, 14 -55.496 -229.561FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Ödenen Temettüler0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.654.002 -2.492.685Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.654.002 -2.492.685DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ9.146.309 11.638.994DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.492.307 9.146.309Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 3.493.256 9.248.211Finansal Yatırımlar7 10.591.406 549.136Ticari Alacaklar9 2.940.180 512.616İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar2.899.323 449.857İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar40.857 62.759Diğer Alacaklar11 333.283 24.662İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar332.488 24.662İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar795 0Peşin Ödenmiş Giderler12 64.695 49.638Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17, 26 0 257.618Diğer Dönen Varlıklar19 836 17.335ARA TOPLAM17.423.656 10.659.216TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR17.423.656 10.659.216DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar13 1.020.567 228.770Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 42.713 73.662Ertelenmiş Vergi Varlığı26 360.652 280.313TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.423.932 582.745TOPLAM VARLIKLAR18.847.588 11.241.961KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar18 785.293 0Ticari Borçlar9 74.289 11.120İlişkili Taraflara Ticari Borçlar35.400 1.293İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar38.889 9.827Diğer Borçlar11 393.948 199.730İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar393.948 199.730Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 264.216Kısa Vadeli Karşılıklar16 1.175.084 774.829Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.175.084 774.829Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 2.876.491 105.267ARA TOPLAM5.569.321 1.090.946TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.569.321 1.090.946UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar18 10.438 0Uzun Vadeli Karşılıklar16 492.273 360.236Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar492.273 360.236TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER502.711 360.236TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.072.032 1.451.182ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar12.775.556 9.790.779Ödenmiş Sermaye20 5.000.000 5.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)20 -39.230 -3.671Diğer Kazançlar (Kayıplar)-39.230 -3.671Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 4.145.473 4.145.473Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 648.977 2.811.399Net Dönem Karı veya Zararı3.020.336 -2.162.422TOPLAM ÖZKAYNAKLAR12.775.556 9.790.779TOPLAM KAYNAKLAR18.847.588 11.241.961Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 -13.975 -13.975 4.145.473 3.242.534 -431.135 11.942.897 11.942.897Transferler20 -431.135 -431.135 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)10.304 10.304 -2.162.422 -2.152.118 -2.152.118Dönem Karı (Zararı)-2.162.422 -2.162.422 -2.162.422Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)10.304 10.304 10.304 10.304Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 -3.671 -3.671 4.145.473 2.811.399 -2.162.422 9.790.779 9.790.779Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 -3.671 -3.671 4.145.473 2.811.399 -2.162.422 9.790.779 9.790.779Transferler20 -2.162.422 2.162.422 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.020.336 2.984.777 2.984.777Dönem Karı (Zararı)3.020.336 3.020.336 3.020.336Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-35.559 -35.559 -35.559 -35.559Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 -39.230 -39.230 4.145.473 648.977 3.020.336 12.775.556 12.775.556Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)3.020.336 -2.162.422DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-35.559 10.304Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-35.559 10.304TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.984.777 -2.152.118Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.984.777 -2.152.118http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814054BIST