***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
22.01.2020 19:41
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
21 11.512.871 4.757.480
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.512.871 4.757.480
BRÜT KAR (ZARAR)
11.512.871 4.757.480
Genel Yönetim Giderleri
22, 23 -10.102.425 -8.968.684
Pazarlama Giderleri
22, 23 -169.465 -88.309
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 2.475.747 2.251.792
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -341.110 -182.282
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.375.618 -2.230.003
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.375.618 -2.230.003
Finansman Giderleri
-70.446 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.305.172 -2.230.003
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-284.836 67.581
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -355.145 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 70.309 67.581
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.020.336 -2.162.422
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.020.336 -2.162.422
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.020.336 -2.162.422
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.458.506 -2.263.124
Dönem Karı (Zararı)
3.020.336 -2.162.422
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.910.581 -853.935
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13, 14 83.572 49.699
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.015.163 760.916
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.149.637 699.172
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.865.526 61.744
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-320.098 -1.647.341
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.152.892 50.372
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 284.836 -67.581
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.134.357 -267.556
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-7.749.378 -597.502
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.427.564 141.314
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-42.754 281.742
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
63.169 -36.669
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22.170 -56.441
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.203.440 -3.283.913
Alınan Faiz
491.497 1.786.461
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -655.634 -508.054
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-90.929 -257.618
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.195.496 -229.561
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-1.140.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13, 14 -55.496 -229.561
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Ödenen Temettüler
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.654.002 -2.492.685
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.654.002 -2.492.685
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.146.309 11.638.994
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.492.307 9.146.309
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 3.493.256 9.248.211
Finansal Yatırımlar
7 10.591.406 549.136
Ticari Alacaklar
9 2.940.180 512.616
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
2.899.323 449.857
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
40.857 62.759
Diğer Alacaklar
11 333.283 24.662
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
332.488 24.662
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
795 0
Peşin Ödenmiş Giderler
12 64.695 49.638
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17, 26 0 257.618
Diğer Dönen Varlıklar
19 836 17.335
ARA TOPLAM
17.423.656 10.659.216
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.423.656 10.659.216
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
13 1.020.567 228.770
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 42.713 73.662
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 360.652 280.313
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.423.932 582.745
TOPLAM VARLIKLAR
18.847.588 11.241.961
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 785.293 0
Ticari Borçlar
9 74.289 11.120
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
35.400 1.293
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
38.889 9.827
Diğer Borçlar
11 393.948 199.730
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
393.948 199.730
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 264.216
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.175.084 774.829
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.175.084 774.829
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 2.876.491 105.267
ARA TOPLAM
5.569.321 1.090.946
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.569.321 1.090.946
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 10.438 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 492.273 360.236
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
492.273 360.236
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
502.711 360.236
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.072.032 1.451.182
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12.775.556 9.790.779
Ödenmiş Sermaye
20 5.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 -39.230 -3.671
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-39.230 -3.671
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 4.145.473 4.145.473
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 648.977 2.811.399
Net Dönem Karı veya Zararı
3.020.336 -2.162.422
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
12.775.556 9.790.779
TOPLAM KAYNAKLAR
18.847.588 11.241.961
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -13.975 -13.975 4.145.473 3.242.534 -431.135 11.942.897 11.942.897
Transferler
20 -431.135 -431.135 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.304 10.304 -2.162.422 -2.152.118 -2.152.118
Dönem Karı (Zararı)
-2.162.422 -2.162.422 -2.162.422
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10.304 10.304 10.304 10.304
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -3.671 -3.671 4.145.473 2.811.399 -2.162.422 9.790.779 9.790.779
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -3.671 -3.671 4.145.473 2.811.399 -2.162.422 9.790.779 9.790.779
Transferler
20 -2.162.422 2.162.422 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.020.336 2.984.777 2.984.777
Dönem Karı (Zararı)
3.020.336 3.020.336 3.020.336
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-35.559 -35.559 -35.559 -35.559
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -39.230 -39.230 4.145.473 648.977 3.020.336 12.775.556 12.775.556
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.020.336 -2.162.422
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-35.559 10.304
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-35.559 10.304
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.984.777 -2.152.118
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.984.777 -2.152.118
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814054
BIST