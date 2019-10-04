***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri3.435,68 % 0,01647714Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00041576Bağımsız Denetim Ücreti4.269,86 % 0,02047777Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri16.796,95 % 0,08055631Fon Yönetim Ücreti279.314,97 % 1,33956361Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu722,61 % 0,00346556Gecelik Ters Repo Komisyonu2.828,47 % 0,01356503Vadeli Ters Repo Komisyonu2.790,37 % 0,0133823Borsa Para Piyasası Komisyonu838,56 % 0,00402164Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,0040132Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.294,69 % 0,04937219TOPLAM GİDERLER322.215,65 % 1,54531051DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ20.851.191,27 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790583BIST