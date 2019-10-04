***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
04.10.2019 20:50
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
3.435,68 % 0,01647714
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00041576
Bağımsız Denetim Ücreti
4.269,86 % 0,02047777
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
16.796,95 % 0,08055631
Fon Yönetim Ücreti
279.314,97 % 1,33956361
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
722,61 % 0,00346556
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.828,47 % 0,01356503
Vadeli Ters Repo Komisyonu
2.790,37 % 0,0133823
Borsa Para Piyasası Komisyonu
838,56 % 0,00402164
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,0040132
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
10.294,69 % 0,04937219
TOPLAM GİDERLER
322.215,65 % 1,54531051
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
20.851.191,27 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790583
BIST
18:05103.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 679,19
|Açılış
|: 102.784
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.875
En Düşük
102.784
18:055,6944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0004
|Açılış
|: 5,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
|
5,7130
En Düşük
5,6853
18:056,2544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0046
|Açılış
|: 6,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2697
En Düşük
6,2383
18:05275,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,07
|Açılış
|: 275,56
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,29
En Düşük
273,71