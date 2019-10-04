***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri245.715,36 % 0,01859341Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00000656Bağımsız Denetim Ücreti12.559,91 % 0,00095041Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri591.144,34 % 0,0447322Fon Yönetim Ücreti10.030.291,12 % 0,75899738Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu950,34 % 0,00007191Gecelik Ters Repo Komisyonu738.308,96 % 0,05586823Vadeli Ters Repo Komisyonu769.026,89 % 0,05819267Borsa Para Piyasası Komisyonu24.786,64 % 0,00187562Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,00006332Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler24.062,93 % 0,00182085TOPLAM GİDERLER12.437.769,98 % 0,94117257DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.321.518.536,82 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790584BIST