***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
04.10.2019 20:50
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
245.715,36 % 0,01859341
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00000656
Bağımsız Denetim Ücreti
12.559,91 % 0,00095041
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
591.144,34 % 0,0447322
Fon Yönetim Ücreti
10.030.291,12 % 0,75899738
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
950,34 % 0,00007191
Gecelik Ters Repo Komisyonu
738.308,96 % 0,05586823
Vadeli Ters Repo Komisyonu
769.026,89 % 0,05819267
Borsa Para Piyasası Komisyonu
24.786,64 % 0,00187562
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,00006332
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
24.062,93 % 0,00182085
TOPLAM GİDERLER
12.437.769,98 % 0,94117257
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.321.518.536,82 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790584
BIST
18:05103.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 679,19
|Açılış
|: 102.784
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.875
En Düşük
102.784
18:055,6944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0004
|Açılış
|: 5,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
|
5,7130
En Düşük
5,6853
18:056,2544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0046
|Açılış
|: 6,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2697
En Düşük
6,2383
18:05275,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,07
|Açılış
|: 275,56
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,29
En Düşük
273,71