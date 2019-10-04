***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri4.212,27 % 0,01602198Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00032974Bağımsız Denetim Ücreti4.578,33 % 0,01741434Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri29.021,38 % 0,11038701Fon Yönetim Ücreti147.484,27 % 0,56097771Hisse Senedi Komisyonu481,11 % 0,00182997Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.803,06 % 0,0068582Vadeli Ters Repo Komisyonu1.707,76 % 0,00649571Borsa Para Piyasası Komisyonu487,28 % 0,00185344Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.065,04 % 0,00785468Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.455,21 % 0,05117883TOPLAM GİDERLER205.382,4 % 0,7812016DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ26.290.575,87 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790585BIST