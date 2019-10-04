***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
04.10.2019 20:50
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
4.212,27 % 0,01602198
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00032974
Bağımsız Denetim Ücreti
4.578,33 % 0,01741434
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
29.021,38 % 0,11038701
Fon Yönetim Ücreti
147.484,27 % 0,56097771
Hisse Senedi Komisyonu
481,11 % 0,00182997
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.803,06 % 0,0068582
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.707,76 % 0,00649571
Borsa Para Piyasası Komisyonu
487,28 % 0,00185344
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.065,04 % 0,00785468
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
13.455,21 % 0,05117883
TOPLAM GİDERLER
205.382,4 % 0,7812016
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
26.290.575,87 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790585
BIST
18:05103.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 679,19
|Açılış
|: 102.784
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.875
En Düşük
102.784
18:055,6988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0040
|Açılış
|: 5,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
|
5,7130
En Düşük
5,6853
18:056,2638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0140
|Açılış
|: 6,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2697
En Düşük
6,2383
18:05275,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,22
|Açılış
|: 275,31
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,29
En Düşük
273,71