***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
04.10.2019 20:50
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
2.187,06 % 0,01503206
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00059584
Bağımsız Denetim Ücreti
5.376,29 % 0,03695222
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
14.562,4 % 0,10009004
Fon Yönetim Ücreti
218.887,1 % 1,50445107
Hisse Senedi Komisyonu
35.074,02 % 0,24107015
Tahvil Bono Komisyonu
166,24 % 0,0011426
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.685,34 % 0,0322032
Vadeli Ters Repo Komisyonu
4.435,34 % 0,0304849
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.714,43 % 0,01865677
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,00575148
Türev Araçlar Komisyonu
4.391,57 % 0,03018406
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
14.260,68 % 0,09801626
TOPLAM GİDERLER
307.663,96 % 2,11463067
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
14.549.300,03 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790586
BIST
18:05103.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 679,19
|Açılış
|: 102.784
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.875
En Düşük
102.784
18:055,6945
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0003
|Açılış
|: 5,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
|
5,7130
En Düşük
5,6853
18:056,2540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0042
|Açılış
|: 6,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2697
En Düşük
6,2383
18:05275,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,00
|Açılış
|: 275,63
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,29
En Düşük
273,71