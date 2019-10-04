***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.187,06 % 0,01503206Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00059584Bağımsız Denetim Ücreti5.376,29 % 0,03695222Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri14.562,4 % 0,10009004Fon Yönetim Ücreti218.887,1 % 1,50445107Hisse Senedi Komisyonu35.074,02 % 0,24107015Tahvil Bono Komisyonu166,24 % 0,0011426Gecelik Ters Repo Komisyonu4.685,34 % 0,0322032Vadeli Ters Repo Komisyonu4.435,34 % 0,0304849Borsa Para Piyasası Komisyonu2.714,43 % 0,01865677Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,00575148Türev Araçlar Komisyonu4.391,57 % 0,03018406Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.260,68 % 0,09801626TOPLAM GİDERLER307.663,96 % 2,11463067DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ14.549.300,03 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790586BIST