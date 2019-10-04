***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
04.10.2019 20:50
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
2.796,71 % 0,0052436
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.130,73 % 0,00399494
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
7.919,42 % 0,01484826
Fon Yönetim Ücreti
45.008,48 % 0,08438719
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
96 % 0,00017999
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.829,48 % 0,00717996
TOPLAM GİDERLER
61.780,82 % 0,11583395
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
53.335.675,14 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790588
BIST
18:05103.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 679,19
|Açılış
|: 102.784
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.875
En Düşük
102.784
18:055,6945
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0003
|Açılış
|: 5,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
|
5,7130
En Düşük
5,6853
18:056,2540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0042
|Açılış
|: 6,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2697
En Düşük
6,2383
18:05275,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,00
|Açılış
|: 275,63
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,29
En Düşük
273,71