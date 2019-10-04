***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
04.10.2019 20:50
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
745,95 % 0,0053458
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.130,73 % 0,01526972
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.594,66 % 0,01859444
Fon Yönetim Ücreti
11.836,33 % 0,0848242
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
96 % 0,00068798
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.829,48 % 0,02744369
TOPLAM GİDERLER
21.233,15 % 0,15216584
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
13.953.953,57 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790589
BIST
18:05103.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 679,19
|Açılış
|: 102.784
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.875
En Düşük
102.784
18:055,6988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0040
|Açılış
|: 5,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
|
5,7130
En Düşük
5,6853
18:056,2638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0140
|Açılış
|: 6,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2697
En Düşük
6,2383
18:05275,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,22
|Açılış
|: 275,31
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,29
En Düşük
273,71