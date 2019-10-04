***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri12.267,06 % 0,01852602Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri163,72 % 0,00024725Bağımsız Denetim Ücreti7.900,91 % 0,01193215Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri80.469,54 % 0,12152714Fon Yönetim Ücreti464.989,72 % 0,70223925Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,00126376Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.501,76 % 0,01737025TOPLAM GİDERLER578.129,51 % 0,87310582DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ66.215.285,32 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790590BIST