***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.276,72 % 0,01612517Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00061399Bağımsız Denetim Ücreti4.833,75 % 0,03423568Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri12.853,69 % 0,09103798Fon Yönetim Ücreti289.370,52 % 2,04950549Hisse Senedi Komisyonu38.724,09 % 0,27426856Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.199,85 % 0,0084981Vadeli Ters Repo Komisyonu1.254,8 % 0,00888729Borsa Para Piyasası Komisyonu804,4 % 0,00569727Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,00592675Türev Araçlar Komisyonu2.547,81 % 0,01804521Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.883,72 % 0,07708541TOPLAM GİDERLER365.672,84 % 2,5899269DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ14.119.040,97 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790591BIST