***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
04.10.2019 20:50
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
2.276,72 % 0,01612517
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00061399
Bağımsız Denetim Ücreti
4.833,75 % 0,03423568
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
12.853,69 % 0,09103798
Fon Yönetim Ücreti
289.370,52 % 2,04950549
Hisse Senedi Komisyonu
38.724,09 % 0,27426856
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.199,85 % 0,0084981
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.254,8 % 0,00888729
Borsa Para Piyasası Komisyonu
804,4 % 0,00569727
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,00592675
Türev Araçlar Komisyonu
2.547,81 % 0,01804521
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
10.883,72 % 0,07708541
TOPLAM GİDERLER
365.672,84 % 2,5899269
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
14.119.040,97 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790591
BIST
18:05103.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 679,19
|Açılış
|: 102.784
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.875
En Düşük
102.784
18:055,6988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0040
|Açılış
|: 5,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
|
5,7130
En Düşük
5,6853
18:056,2638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0140
|Açılış
|: 6,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2697
En Düşük
6,2383
18:05275,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,22
|Açılış
|: 275,31
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,29
En Düşük
273,71