***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri10.659,49 % 0,01946147Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti12.502,53 % 0,02282638Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri49.354,93 % 0,09010931Fon Yönetim Ücreti598.461,69 % 1,0926359Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu319,71 % 0,00058371Gecelik Ters Repo Komisyonu11.666,45 % 0,02129991Vadeli Ters Repo Komisyonu10.365,39 % 0,01892451Borsa Para Piyasası Komisyonu3.898,6 % 0,00711783Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,00152778Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.525,69 % 0,02652014TOPLAM GİDERLER712.591,28 % 1,30100694DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ54.772.288,77 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790592BIST