***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
04.10.2019 20:50
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
10.659,49 % 0,01946147
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
12.502,53 % 0,02282638
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
49.354,93 % 0,09010931
Fon Yönetim Ücreti
598.461,69 % 1,0926359
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
319,71 % 0,00058371
Gecelik Ters Repo Komisyonu
11.666,45 % 0,02129991
Vadeli Ters Repo Komisyonu
10.365,39 % 0,01892451
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.898,6 % 0,00711783
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,00152778
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
14.525,69 % 0,02652014
TOPLAM GİDERLER
712.591,28 % 1,30100694
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
54.772.288,77 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790592
BIST
18:05103.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 679,19
|Açılış
|: 102.784
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.875
En Düşük
102.784
18:055,6945
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0003
|Açılış
|: 5,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
|
5,7130
En Düşük
5,6853
18:056,2540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0042
|Açılış
|: 6,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2697
En Düşük
6,2383
18:05275,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,00
|Açılış
|: 275,63
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,29
En Düşük
273,71