***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
02.01.2020 23:15
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.10.2019
Açıklama
FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
10.659,49 % 0,01925332
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
12.502,53 % 0,02258225
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
49.354,93 % 0,08914557
Fon Yönetim Ücreti
598.461,69 % 1,08094995
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
319,71 % 0,00057746
Gecelik Ters Repo Komisyonu
11.666,45 % 0,02107211
Vadeli Ters Repo Komisyonu
10.365,39 % 0,01872211
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.898,6 % 0,00704171
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,00151144
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
14.525,69 % 0,02623651
TOPLAM GİDERLER
712.591,28 % 1,28709243
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
55.364.421,62 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807222
BIST
18:05115.932
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 1.507,09
|Açılış
|: 114.903
|
|Önceki Kapanış
|: 114.425
|
115.932
En Düşük
114.566
18:055,9588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0017
|Açılış
|: 5,9590
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9510
|
5,9594
En Düşük
5,9511
18:056,6607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0029
|Açılış
|: 6,6590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6750
|
6,6624
En Düşük
6,6374
18:05292,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 2,34
|Açılış
|: 292,52
|
|Önceki Kapanış
|: 290,17
|
293,25
En Düşük
290,00
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|5,04
|150.998.378
|% 20,00
|
|CRFSA
|5,65
|185.637.024
|% 19,96
|
|VKING
|2,15
|5.634.637
|% 14,97
|
|DURDO
|15,99
|11.552.618
|% 13,89
|
|IPEKE
|8,73
|992.645.193
|% 13,08
|
|NIBAS
|5,50
|420.909
|% -11,29
|
|INFO
|8,00
|38.081
|% -10,11
|
|EGCYO
|0,29
|223.656
|% -9,38
|
|IHGZT
|6,20
|9.605.064
|% -8,96
|
|EGCEY
|0,36
|486.617
|% -7,69
|
|THYAO
|14,84
|1.627.933.804
|% 2,63
|
|KOZAA
|10,72
|1.020.532.328
|% 6,88
|
|IPEKE
|8,73
|992.645.193
|% 13,08
|
|PETKM
|3,91
|763.359.665
|% 2,62
|
|HALKB
|6,13
|661.005.186
|% 3,72
|
|KRDMD
|2,74
|585.678.241
|% 3,01
|
|PETKM
|3,91
|763.359.665
|% 2,62
|
|EKGYO
|1,50
|266.796.401
|% 2,74
|
|ISGYO
|1,80
|317.482.510
|% 2,27
|
|ODAS
|2,17
|320.001.974
|% 3,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8044
|7,8435
|% -0,65
|
|Frank
|6,1102
|6,1470
|% -0,22
|
|Riyal
|1,5836
|1,5915
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.528
|1.529
|0,08
|
|Altın Gr.
|292
|293
|2,35
|
|Cumhuriyet
|1.939
|1.969
|14,00
|
|Tam
|1.930
|1.978
|11,15
|
|Yarım
|933
|957
|5,39
|
|Çeyrek
|468
|478
|2,69
|
|Gümüş.Ons
|17,99
|18,04
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,00
|
|B. Petrol
|66,30
|66,30
|0,05
|
Seans Raporu
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