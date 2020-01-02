***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.10.2019AçıklamaFON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri10.659,49 % 0,01925332Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti12.502,53 % 0,02258225Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri49.354,93 % 0,08914557Fon Yönetim Ücreti598.461,69 % 1,08094995Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu319,71 % 0,00057746Gecelik Ters Repo Komisyonu11.666,45 % 0,02107211Vadeli Ters Repo Komisyonu10.365,39 % 0,01872211Borsa Para Piyasası Komisyonu3.898,6 % 0,00704171Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,00151144Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.525,69 % 0,02623651TOPLAM GİDERLER712.591,28 % 1,28709243DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ55.364.421,62 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807222BIST