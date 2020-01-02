GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

02.01.2020 23:15
GÜNCEL HABERLER



***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.10.2019
Açıklama

FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
4.212,27 % 0,01602198
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00032974
Bağımsız Denetim Ücreti
4.578,33 % 0,01741434
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
29.021,38 % 0,11038701
Fon Yönetim Ücreti
147.484,27 % 0,56097771
Hisse Senedi Komisyonu
481,11 % 0,00182997
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.803,06 % 0,0068582
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.707,76 % 0,00649571
Borsa Para Piyasası Komisyonu
487,28 % 0,00185344
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
5.763,8 % 0,02192345
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.756,45 % 0,03711007
TOPLAM GİDERLER
205.382,4 % 0,7812016
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
26.290.575,87 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807223


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05115.932
Değişim :  1,32% |  1.507,09
Açılış :  114.903  
Önceki Kapanış :  114.425  
En Yüksek
115.932 En Düşük
114.566
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TKNSA 5,04 150.998.378 % 20,00  
CRFSA 5,65 185.637.024 % 19,96  
VKING 2,15 5.634.637 % 14,97  
DURDO 15,99 11.552.618 % 13,89  
IPEKE 8,73 992.645.193 % 13,08  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8044 7,8435 % -0,65  
Frank 6,1102 6,1470 % -0,22  
Riyal 1,5836 1,5915 % 0,18  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.528 1.529 0,08  
Altın Gr. 292 293 2,35  
Cumhuriyet 1.939 1.969 14,00  
Tam 1.930 1.978 11,15  
Yarım 933 957 5,39  
Çeyrek 468 478 2,69  
Gümüş.Ons 17,99 18,04 0,00  
Gümüş Gr. 3,44 3,45 0,00  
B. Petrol 66,30 66,30 0,05  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru